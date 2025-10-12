پخش زنده
۲۶ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در آذربایجان غربی ساخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری وحمل ونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به روند خوب توسعه مجتمعهای خدماتی رفاهی در محورهای ارتباطی استان گفت: هماکنون ۲۶ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی جدید درحال ساخت بوده که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۰ درصد رسیده است.
ارسلان شکری، بااشاره به اینکه این مجتمعها به عنوان زیرساختهای مهم سفرهای جادهای، نقش بسزایی در افزایش ایمنی، رفاه مسافران و جذب گردشگران ایفا میکند، افزود: برای تکمیل این طرحها حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری برآورد شده است.
شکری، با تأکید به اینکه درحال حاضر ۳۶ مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی فعال در آذربایجانغربی به مسافران خدماترسانی میکنند، اظهارکرد: در ششماهه نخست امسال نیز هشت مجتمع جدید به بهرهبرداری رسیده که ارزش سرمایهگذاری آنها چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
مدیرکل راهداری وحملونقل جادهای آذربایجانغربی اضافه کرد: صدور ۱۲ فقره موافقت اصولی برای احداث مجتمعهای تازه در نیمه نخست امسال، نشاندهنده استقبال از سرمایهگذاری در این حوزه و چشمانداز روشن توسعه زیرساختهای جادهای در آذربایجان غربی است.