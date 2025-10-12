پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی ۲۰ مهر ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز یکشنبه، ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴، ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۲ اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۰۲، ۱۲ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ۴۷: ۱۷ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸:۰۴ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۲۲ دقیقه است.
اذان صبح فردا، دوشنبه ۲۱ مهر ماه نیز ساعت ۴:۵۷ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:۱۷ دقیقه طلوع میکند.
ذکر روز یکشنبه:
یا ذالجلال و الاکرام به معنای "ای صاحب شکوه و بزرگواری" است که ۱۰۰ مرتبه خوانده میشود.
حدیث روز را بخوانید:
امام صادق علیه السلام فرمود:
إنَّ العَبدَ إذا کَثُرَت ذُنُوبُهُ وَ لَم یَکُن عِندَهُ مِنَ العَمَلِ مَا یُکَفِّرُهَا ابتَلَاهُ بِالحُزنِ لِیُکَفِّرُهَا.
هر گاه گناهان بندهای زیاد شود و عملی که آن گناهان را بپوشاند، نداشته باشد، خداوند او را به غم و اندوه مبتلا کند، تا کفاره گناهانش شود.
اصول کافی (ط-الاسلامیه) ج ۲، ص ۴۴۴، باب تعجیل عقوبه الذنب، حدیث ۲