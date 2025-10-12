تشکیل کمیته مشترک اجرایی برای هم افزایی، تقویت و توسعه همکاری‌های متقابل در حوزه سلامت شناختی، در دستور کار ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی معاونت علمی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عطااله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی، در نشست دبیران ستاد شناختی و ستاد زیست و سلول‌های بنیادی، بهره گیری از ظرفیت‌ها و امکانات در سطح مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی برای تقویت تعاملات، اجرای طرح‌های تحقیقاتی، توسعه فناوری‌ها، بومی‌سازی محصولات و ابزار‌های شناختی برای بهبود ارایه خدمات در سطح جامعه را مورد تاکید قرار دادند.

پور عباسی گفت: یکی از ماموریت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی، توسعه فناوری‌های شناختی و بهبود ارایه خدمات شناختی در کشور است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور ارتقای سلامت شناختی و توسعه فناوری‌های تحریک مغز از اولویت‌های اصلی تعریف شده است و به همین منظور اکتساب و توسعه این فناوری‌ها می‌تواند سطح استاندارد ارایه خدمات و بازتوانی سلامت شناختی در سطح کشور را بهبود و ارتقا دهد.

دو طرف در این نشست همچنین تقویت همکاری‌های مشترک برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تخصصی با استفاده از قانون اعتبارمالیاتی برای طراحی و ساخت فناوری‌های جدید، برقراری پیوند‌های هوشمند با بدنه علمی کشور در حوزه سلامت شناختی و گسترش مراکز و شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز تقویت زیرساخت‌ها و همکاری‌های استانی در این حوزه را امری ضروری دانستند.