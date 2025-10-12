به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،در مراسمی به همین منظور رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: یکی از اهداف اجرای طرح قاضی مدرسه در استان کرمان، کشف دانش آموزان علاقه مند به مسائل حقوقی و قضائی و نخبه گزینی است تا در آینده به عنوان قضاتی فرهیخته و وکلای زبردست مشغول به کار شوند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در افتتاحیه طرح قاضی مدرسه کرمان افزود: در سال گذشته 85 نفر از قضات در 342 مدرسه استان حضور یافته اند و بر این مبنا 13 هزار و 542 دانش آموزان در آستان آموزش دیده اند.

وی اجرای طرح قاضی مدرسه در استان کرمان را موفقیت آمیز توصیف کرد و ادامه داد: قضات مجری طرح قاضی مدرسه آموزش های مربوط به حقوق و قانون اساسی، حقوق کیفری و مدنی افراد، حقوق کودک و نوجوان، آشنایی با وظایف و اختیارات مراجع قانونی، آسیب های فضای مجازی و ... را به دانش آموزان ارائه کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به همکاری 446 مربی و معلم در طرح قاضی مدرسه، تصریح کرد: 440 نفر از اولیای دانش آموزان نیز طی سال گذشته در راستای اجرای این طرح همکاری داشته اند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که طرح قاضی مدرسه در سال تحصیلی کنونی با همکاری 130 نفر از قضات اجرایی خواهد شد، ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، قضات در مدارس حضور می یابند تا در کنار سایر دروس، مسائل حقوقی را به دانش آموزان ارائه دهند زیرا در حال حاضر مسائل حقوقی و قضائی در بین دروس رسمی آموزش و پرورش قرار ندارد و این آموزش ها در راستای اجرای طرح قاضی مدرسه، به عنوان فوق برنامه به دانش آموزان ارائه می شود تا افق جدیدی در برابر دیدگان دانش آموزان گشوده شود.

وی تاکید کرد: جامعه دانش آموزی اگر درباره جرائم به ویژه جرائمی که قشر جوان و نوجوان را تحت تاثیر خود قرار می دهد، آگاهی و آشنایی نداشته باشند، ممکن است درگیر آسیب های اجتماعی شوند.

طرح قاضی مدرسه با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در مدارس سراسر استان کرمان اجرایی شده است.