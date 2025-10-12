به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دستاورد‌ها و توانمندی‌های بخش گیل خواران جویبار در قالب جشنواره در روستای زیبای گل محله جویبار به نمایش گذاشته شد.

عمران گل محله مسئول برگزاری این جشنواره در بخش گیل‌خواران جویبار گفت: این جشنواره با مدیریت بخشداری گیلخواران و مشارکت ۱۷ روستای این بخش به صورت تجمیعی در روستای گل محله جویبار برگزار شد تا توانمندی‌های روستا‌ها در زمینه هنر‌های صنایع‌دستی، صنایع غذایی همراه با بازی‌های بومی محلی وبرنامه اجرای موسیقی بومی محلی مازندران درفضایی شاد و همدلانه میان روستاییان منطقه برگزار شود.

وی افزود: این جشن هر ساله با محوریت یکی از روستا‌های بخش گیل‌خواران برگزار می‌شود.

قاسمی بخشدار بخش گیل خواران هم گفت: در این جشنواره ۳۰ غرفه متنوع از جمله صنایع‌دستی، غذا‌های بومی و محلی، غرفه‌های فرهنگی، گروه‌های موسیقی محلی و بازی‌های بومی اجرا شد و این جشن بهترین فرصت برای معرفی نقش ارزشمند روستاییان در توسعه گردشگری و صنایع‌دستی است.



وی یادآور شد: برپایی برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در روستا با هدف احیای معنویت و سخت‌کوشی مردمان روستا و با هدف حفظ میراث‌فرهنگی و سنت‌های اصیل ایرانی برپا می‌شود.