به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی فارس گفت: ماموران انتظامی شهرستان نی ریز با هماهنگی اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس، از تردد یک دستگاه خودرو پژو پارس حامل مواد مخدر در جاده نی ریز-استهبان باخبر و به محل اعزام شدند.

سردار عزیزاله ملکی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، خودرو متوقف و در بازرسی از آن ۱۱۸ کیلوگرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص ۲ قاچاقچی دستگیر شدند گفت: مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، یکی از اولویت‌های مجموعه انتظامی استان فارس است.