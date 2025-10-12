پخش زنده
امروز: -
مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره از پیشبینی برداشت ۴۰ هزار تن انگور از تاکستانهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ، مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره از پیشبینی برداشت ۴۰ هزار تن انگور از تاکستانهای این شهرستان خبر داد.
فرشته گلمحمدی با بیان اینکه وسعت باغات انگور این شهرستان حدود ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار است، عنوان کرد: بخش عمدهای از آن به ارقام بیدانه سفید و بیدانه قرمز اختصاص دارد، بهطوری که حدود ۹۰ درصد باغات شهرستان با این به این دو رقم اختصاص دارد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ بهرهبردار در حال برداشت محصول انگور در خرمدره هستند که پیشبینی میشود در سالجاری حدود ۴۰ هزار تن انگور از تاکستانهای این شهرستان برداشت شود.
گلمحمدی تصریح کرد: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار از تاکستانهای خرمدره بهصورت داربستی احداث شدهاند که این شیوه در افزایش عملکرد محصول نقش تاثیرگذاری دارد.