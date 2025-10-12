پخش زنده
امروز: -
با اجرای کامل طرح راه آهن اصفهان-داران -ازنا دسترسی مستقیم اصفهان به بنادر خرمشهر و امام خمینی (ره) فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در حاشیه بازدید از این طرح گفت: راهآهن اصفهان–داران–ازنا بهعنوان یکی از طرحهای زیربنایی مهم کشور، نقش تعیینکنندهای در اتصال استانهای مرکزی به بنادر جنوبی، کاهش مسیر ریلی میان اصفهان و خوزستان و توسعه اقتصادی مناطق مرکزی خواهد داشت.
هوشنگ بازوند ادامه داد: این مسیر به طول ۳۲۲ کیلومتر طراحی شده که از ایستگاه ایرانکوه اصفهان آغاز و به ایستگاه ازنا ختم میشود، و از این میزان، ۲۵۷ کیلومتر در محدوده استان اصفهان و ۶۵ کیلومتر در استان لرستان واقع شده است.
وی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی قطعه پنجم طرح گفت: عملیات زیرسازی این قطعه به طول ۲۹/۶ کیلومتر از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با بهرهبرداری از این بخش، شهر الیگودرز به شبکه ریلی کشور متصل میشود که دستاورد مهمی برای توسعه استان لرستان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به اهداف کلان این طرح افزود: با اجرای کامل این مسیر، فاصله ریلی میان دو استان اصفهان و خوزستان حدود ۲۸۵ کیلومتر کاهش مییابد و مسیر دسترسی مستقیم اصفهان به بنادر خرمشهر و امام خمینی (ره) فراهم میشود.
وی ادامه داد: این خط ریلی ضمن تسهیل جابهجایی کالا و مسافر، موجب صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت، کاهش ترافیک جادهای و افزایش ایمنی سفرها خواهد شد.
هوشنگ بازوند با اشاره به اینکه این طرح در پنج قطعه طراحی و دارای ۱۶ ایستگاه بین راهی است، گفت: حدود ۳۵ درصد مسیر در دشت، ۴۵ درصد در مناطق تپهماهور و ۲۰ درصد در نواحی کوهستانی قرار دارد، همچنین مجموع طول پلها ۳۶۰۰ متر و تونلها ۳۷۲۵ متر برآورد شده است.
وی ادامه داد: این مسیر برای سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت برای قطارهای مسافری و ۱۲۰ کیلومتر برای قطارهای باری طراحی شده و به شکل تکخطه احداث میشود.
بازوند گفت: برآورد ترافیک نشان میدهد در سال نخست بهرهبرداری، ظرفیت جابهجایی یک میلیون تن بار و نیم میلیون مسافر پیشبینی شده که در افق ۲۰ ساله به ۲/۵ میلیون تن بار و ۸۰۰ هزار مسافر افزایش خواهد یافت.
وی درباره وضعیت اجرایی قطعه پنجم نیز ادامه داد: عملیات خاکبرداری با پیشرفت ۲۲ درصد، خاکریزی با ۶۶ درصد و آرماتوربندی با حدود ۳۲ درصد پیشرفت در حال اجرا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ادامه اجرای طرح منوط به تأمین اعتبارات لازم برای تملک اراضی، آزادسازی مسیرهای کشاورزی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و استانی است.