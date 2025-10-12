پخش زنده
مریم شعبانی، نویسنده و کارگردان نمایش «دنیا و یه روز عجیب» گفت: هدف ما در این نمایش به تصویر کشیدن تخیلات و آرزوهای کودکان و پیوند دادن آن با مفهوم فلسفی نظم در خلقت است؛ نمایشی که در آن تلاش شد مفاهیم توحیدی از راهی شاد و خلاقانه آموزش داده شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نویسنده و کارگردان نمایش «دنیا و یه روز عجیب» گفت: ما در این نمایش تلاش کردیم تخیلات و آرزوهای کودکان را در قالبی نمایشی به تصویر بکشیم.
وی افزود:، چون خود من در دوران کودکی تخیلپردازی زیادی داشتم و همیشه در ذهنم نظم دیگری برای جهان تصور میکردم؛ مثلاً دنیایی که در آن آبها در آسمان بودند، ابرها روی زمین، یا کوهها میتوانستند راه بروند. همین تخیلات کودکانه، ایده شکلگیری این نمایش شد تا بچهها بتوانند ضمن لذت بردن از داستان، درباره فلسفه نظم الهی در آفرینش بیندیشند.
مریم حامدی گزارش میدهد: