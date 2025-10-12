پخش زنده
در حالی که وزارت دفاع افغانستان دیشب از پایان درگیری با مرزبانان پاکستانی خبر داده بود، اما گزارشها از ادامه حملات خمپارهای مرزبانان پاکستانی به سوی مناطق مرزی افغانستان حکایت دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ رسانههای محلی افغانستان امروز اعلام کردند، حملات خمپارهای مرزبانان پاکستانی به سوی مناطق مسکونی در استانهای پکتیا و پکتیکا همچنان ادامه دارد و شهرستانهای «آریوب زازی» در پکتیا و «برمل» در پکتیکا هدف گلوله باران مرزبانان پاکستانی قرارگرفتهاند.
گفته میشود مرزبانان پاکستانی مناطق مسکونی را در شهرستانهای یاد شده هدف قرار دادهاند.
خبر دیگر اینکه پس از تشدید درگیریها میان مرزبانان افغان و پاکستانی، دومین گذرگاه مرزی «اسپین بولدک» میان افغانستان و پاکستان نیز امروز بسته شد.
مقامات محلی قندهار گفتهاند این گذرگاه مرزی از سوی پاکستان بسته شده است.
«راشد هلمندی» رئیس اطلاعات و فرهنگ استان هلمند نیز گفته است: براثر درگیریهای شب گذشته در منطقه «بهرامچه» استان هلمند، سه پاسگاه مرزی نیروهای پاکستانی سقوط کرد و پانزده نظامی پاکستانی نیز کشته شدند.
وی افزود: پنج قبضه کلاشینکوف، یک قبضه هفت تیر، یک دوربین دید در شب و یک جسد از نیروهای امنیتی پاکستان به دست آمده است.
این درحالی است که شب گذشته وزارت دفاع افغانستان در بیانیهای اعلام کرد: امشب نیروهای مسلح امارت اسلامی افغانستان (حکومت افغانستان) در پاسخ به نقض مکرر حریم افغانستان از سوی ارتش پاکستان و حملات هوایی بر خاک افغانستان، عملیات موفق انتقام جویانه را بر مراکز نیروهای امنیتی پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند انجام دادند و این عملیات حوالی ساعت دوازده شب پایان یافت.
وزارت دفاع افغانستان گفته است: اگر جانب مقابل (پاکستان) بار دیگر حریم افغانستان را نقض کند، نیروهای مسلح ما برای دفاع از حریم کشور آماده بوده و پاسخ قاطع خواهد داد.