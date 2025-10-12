پخش زنده
برداشت خیار پاییزه از بیش از ۵۰ هکتار زمینهای کشاورزی شهرستان مهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: برداشت محصول خیار پاییزه از بیش از ۵۰ هکتار زمینهای کشاورزی بخشهای وراوی، مرکزی، گله دار و اسیر این شهرستان آغاز شده است.
محمد محمودی با بیان اینکه برداشت این محصول تا پایان آبان ماه ادامه دارد افزود: پیش بینی میشود بیش از ۷۰۰ تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.