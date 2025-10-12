پخش زنده
مسئول هیئت بهشت بافق: با آغاز فصل جدید فعالیتهای هیئت فرهنگی ـ مذهبی «بهشت» در بافق، قرارگاه فرهنگی شهید کارگران نیز بهصورت رسمی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام زارع، با اعلام این خبر گفت: «این فضا با همکاری و حمایت خانواده شهید کارگران راهاندازی شده و هدف از آن، گسترش برنامههای فرهنگی، آموزشی و مذهبی در راستای ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) است.»
وی با قدردانی از خانواده شهید کارگران و تمامی همراهان هیئت بهشت، تأکید کرد: «هدف اصلی ما تربیت نسل مؤمن، انقلابی و آگاه است و تلاش میکنیم با برنامهریزی منسجم و همدلی جمعی، این مسیر را با قوت و برکت ادامه دهیم.»
مسئول هیئت بهشت بافق در ادامه گفت: «فعالیت رسمی هیئت از ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۳ آغاز شده و طی یک سال گذشته بیش از ۵۱ جلسه هفتگی ویژه دختران شهرستان بافق برگزار شده است. علاوه بر این، مراسمهای بزرگ و پرشوری نیز با حضور جمعیتی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر برگزار شده که با استقبال چشمگیر خانوادهها و نوجوانان همراه بوده است.»
حجتالاسلام زارع افزود: «در مجموع، تاکنون حدود سههزار دختر نوجوان در رده سنی ۱۲ سال به بالا از برنامههای هیئت بهرهمند شدهاند که این آمار نشاندهنده استقبال گسترده مردم از فعالیتهای فرهنگی و مذهبی هیئت بهشت است.»
حجت الاسلام زارع با تأکید بر اینکه فعالیتهای این مجموعه تنها به جلسات هفتگی محدود نمیشود، تصریح کرد: «در حوزههای مختلف از جمله کلاسهای تابستانی، اردوهای فرهنگی و تربیتی و برنامههای مناسبتی، اقدامات متنوعی انجام شده که نقش مؤثری در رشد فکری و معنوی نوجوانان داشته است.»