جنان؛ دختر خرمشهری که آرزوهایش را از تاریکی نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دانشجوی کم بینای رشته پزشکی در خرمشهر در فهرست محدود دانشجویان این رشته در جهان قرار گرفت.
جنان هلالیراد، دانشجوی کم بینایی خرمشهری و رتبه برتر کنکور سراسری ۱۴۰۲، پس از دو سال پیگیری و تلاش بیوقفه، با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأیید رئیسجمهور وقت، موفق به ورود به رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان شد.
جنان که از کودکی با مشکل مادرزادی شبکیه دستوپنجه نرم میکرد، در دوران کودکی تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما به دلیل افزایش ناگهانی فشار چشم در اتاق عمل، بینایی خود را بهطور کامل از دست داد. با این حال، از پا ننشست و تصمیم گرفت مسیر رؤیای دیرینهاش را ادامه دهد.
او در کنکور سراسری ۱۴۰۲ با رتبهای درخشان در رشته پزشکی پذیرفته شد. با وجود آنکه در ابتدا به دلیل شرایط خاص بیناییاش، مجوز تحصیل در این رشته صادر نشد، اما با پیگیریهای مستمر خود و خانوادهاش و حمایت نهادهای آموزشی و حقوقی، در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تحصیل او در رشته پزشکی موافقت کرد.
جنان حالا بهعنوان نخستین دانشجوی کم بینای رشته پزشکی در ایران و یکی از هفت فرد کم بینا نادر جهان که توانسته وارد این رشته شود، تحصیل خود را در دانشگاه علوم پزشکی آبادان آغاز کرده است.
استادان دانشگاه، از هوش و انگیزهی بالای این دانشجوی روشندل میگویند؛ دختری که از همان روزهای نخست حضورش در دانشگاه، توجه همه را به خود جلب کرده است. او اکنون نهتنها الگویی برای همکلاسیهایش بلکه نمادی از امید و اراده برای بسیاری از جوانان ایرانی است.
در کنار موفقیتهای علمی، جنان در زمینههای نویسندگی، مجسمهسازی و تسلط بر زبانهای فرانسوی، آلمانی و انگلیسی نیز فعالیت دارد و معتقد است نباید هیچ ناتوانی مانع درخشش استعدادها شود.