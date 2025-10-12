به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در مراسم ثبت ملی دومین مدرسه قدیمی جنوب کرماننماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: با دیدن این مدارس کشیدن صدای نی روی دفتر مشق و بوی نان تازه را می‌توان احساس کرد، لذا باید در نگهداری و معرفی این بنا‌ها اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم

بهنام سعیدی افزود: مدارس قدیمی را اصالت هر منطقه‌ای دانست و افزود: این مدرسه فقط یک ساختمان نیست که از خشت و گل و سنگ بنا شده باشد، بلکه نمادی از شعور، اصالت و معنویت مردم جبالبارز و همچنین نمادی از شعور نیاکان ما است که ۱۰۰ سال قبل خانه خود را تقدیم این نسل کردند.