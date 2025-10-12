پخش زنده
طرح بهسازی شبکه برق ۳۵روستا در شهرستان کهگیلویه در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرناحیه امور برق شهرستان کهگیلویه گفت: طرح بهسازی شبکه برق ۳۵روستا در بخشهای دیشموک، چاروسا و مرکزی شهرستان در حال اجرا است.
خسرو پرویزی با بیان اینکه تعویض شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و اصلاح شبکه و پایههای برق از بخشهای پیشبینی شده این طرح است افزود: از محل عوارض برق ١٢٠ میلیارد ریال برای بهسازی شبکه برق این روستاها اختصاص یافته است.
پرویزی اضافه کرد: برای بهسازی شبکه برق این تعداد روستاها پنج دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیتهای ١٠٠ و ١٢۵ کیلو ولت آمپر،۲۵۰ اصله پایه فشار ضعیف و ۴۰ پایه فشار متوسط تامین شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح شبکه فشار ضعیف به طول ٢٠ کیلومتر و فشار متوسط به طول سه کیلومتر اجرا میشود، ادامه داد: روستاهای لیرکک، دم اشکفت، دره کل شیخان، کنجه زار، قلعه دختر، تنگ زر عاشورا، داریاب و کل قیصر از جمله روستاهای بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه است که طرح بهسازی شبکه برق در این روستاها در حال اجرا است.
مدیرناحیه امور برق شهرستان کهگیلویه افزود: هم اکنون در این طرح، شبکه برق در روستاهای بخش چاروسا از جمله پاتاوه، رود سمه، سرگچ، له لاشون، بناری، سردو علیا و سفلی، درغک، باغ کلک در بخش دیشموک بهسازی میشود.
پرویزی اضافه کرد: طرح بهسازی شبکه در روستاهای گندمگار، حوض گل، دولاب تلخ، سرچشمه موشمی، آب نوک، دهانار، کوه پنبه، کوه مسی، موشمی پایین، کلابهای تیموری و صالحی و دانش طلب و دیناری، ادرج، دارسفید، فاریاب توت و دستگرد در بخش چاروسا نیز در حال اجرا است.