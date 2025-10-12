پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با هشدار به مشترکان پرمصرف اعلام کرد: در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف، گازبهای آنان در زمستان امسال بر اساس بالاترین تعرفه خانگی محاسبه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت گاز استان تهران، علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و افزایش تدریجی مصرف گاز در بخش خانگی گفت: در روزهای اخیر پیامکهایی برای مشترکین پرمصرف تهرانی ارسال شده تا نسبت به مدیریت و اصلاح الگوی مصرف خود اقدام کنند. هدف از این اقدام، پیشگیری از ناترازی در شبکه گاز و تضمین پایداری جریان گاز در زمستان است.
وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران دستورالعملی را برای کنترل مصرف در مناطق مختلف کشور ابلاغ کرده، افزود: در صورتی که مشترکان پرمصرف، مانند سال گذشته رفتار مصرفی خود را اصلاح نکنند، گازبهای آنان بر اساس بالاترین نرخ تعرفه خانگی محاسبه میشود. این اقدام با هدف بازدارندگی از مصرف بیرویه و تشویق به صرفهجویی اجرا خواهد شد.
اعوانی همچنین از شهروندان خواست پیش از آغاز فصل سرما، نسبت به سرویس و بررسی کامل وسایل گرمایشی از جمله بخاریها، پکیجها و آبگرمکنها اقدام کنند و از سلامت دودکشها و تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل نمایند.
وی گفت: انجام سرویس دورهای تجهیزات، علاوه بر افزایش راندمان و کاهش مصرف، از بروز خطرات احتمالی نظیر گازگرفتگی جلوگیری میکند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ضمن تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در مصرف گاز اظهار داشت: مصرف ایمن و بهینه، مسئولیت مشترک همه خانوارهاست و بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به آمادگی شرکت گاز استان تهران برای پاسخگویی به شهروندان افزود: مشترکان میتوانند در صورت نیاز به راهنمایی با شماره ۱۵۹۴ تماس گرفته و در صورت مشاهده هرگونه نشت یا حادثه گازی، با مرکز امداد و حوادث شرکت گاز استان تهران به شماره ۱۹۴ تماس بگیرند تا کارشناسان در کوتاهترین زمان اقدام کنند.