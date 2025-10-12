پخش زنده
دختر محمد کاسبی از درگذشت این بازیگر سینما و تلویزیون بعد از مدتی بیماری در سن ۷۴ سالگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دخترِ زندهیاد محمد کاسبی، با اعلام خبر درگذشت پدرش، پیامی را در اختیار روابط عمومی وزارت فرهنگ گذاشت.
در بخشی از این پیام آمده است:
«رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل / از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل
اینک با قلبی شکسته و دلی آکنده از غم و اندوه، جانمان بر لب میرسد در این لحظه که باید از مسافری بگوییم که همسر و پدری مهربان بود، مردی مردانه بود.
غم، دلهایمان را میفشارد در این زمان که باید به دوستان و آشنایان خبر بدهیم که محمد کاسبی، آن هنرمند فرهیخته، آن عزیز بهتر از جانمان، جان به جان آفرین تسلیم کرد و جهان فانی را به دیار باقی واگذاشت و رفت.
همدل شویم تا به حمد و دعایی بدرقهاش کنیم. باشد که روحش در آسمانها آرام گیرد.»
مراسم تشییع آن هنرمند فقید، متعاقبا توسط خانواده اش اعلام میشود.