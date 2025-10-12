به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دخترِ زنده‌یاد محمد کاسبی، با اعلام خبر درگذشت پدرش، پیامی را در اختیار روابط عمومی وزارت فرهنگ گذاشت.

در بخشی از این پیام آمده است:

«رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل / از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل

اینک با قلبی شکسته و دلی آکنده از غم و اندوه، جانمان بر لب می‌رسد در این لحظه که باید از مسافری بگوییم که همسر و پدری مهربان بود، مردی مردانه بود.

غم، دل‌های‌مان را می‌فشارد در این زمان که باید به دوستان و آشنایان خبر بدهیم که محمد کاسبی، آن هنرمند فرهیخته، آن عزیز بهتر از جانمان، جان به جان آفرین تسلیم کرد و جهان فانی را به دیار باقی واگذاشت و رفت.

همدل شویم تا به حمد و دعایی بدرقه‌اش کنیم. باشد که روحش در آسمان‌ها آرام گیرد.»

مراسم تشییع آن هنرمند فقید، متعاقبا توسط خانواده اش اعلام می‌شود.