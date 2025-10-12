تماشاخانه‌ی سیار کانون در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری به اجرای برنامه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تماشاخانه‌ی سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان کودکان و خانواده‌ها بود.

این برنامه با هدف گسترش عدالت فرهنگی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و آموزشی برگزار شد.

تماشاخانه‌ی سیار کانون با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، آموزشی و سرگرمی، تلاش دارد تا کودکان مناطق مختلف استان را با مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و هنری آشنا سازد. این رویداد فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه‌ی مشارکت، خلاقیت و شادی در میان کودکان و نوجوانان است.