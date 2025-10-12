اسامی اردونشینان تیم ملی فوتبال بانوان برای حضور در تورنمنت سه جانبه هند
دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان ایران از ۲۲ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در راستای آمادهسازی برای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ در فیفادی ماه اکتبر (آبان) راهی هند خواهد شد. برهمین اساس اردوی آماده سازی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال بانوان جهت حضور در تورنمنت سه جانبه هند از ۲۲ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود. به همین منظور مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد.
اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
کوثرکمالی، زهرا قنبری، شقایق روزبهان، فاطمه شبان، عاطفه ایمانی (البرز)
فاطمه امینه برازجانی، ملیکا متولی، رها یزدانی، عاطفه رمضانی زاده، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، نگین زندی، مریم دینی، روژین تمریان، شبنم بهشت، افسانه چترنور، مینا نافعی، زهرا علیزاده، زهرا سربالی، گلنوش خسروی (کرمان)
زینب عباسپور، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده، آتنا توفیق (تهران)
ملیپوشان تا روز شنبه ۲۶ مهرماه تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری میکنند و سپس به جهت شرکت در تورنمنت سه جانبه عازم هند میشوند. این رقابتها با حضور تیمهای هند، ایران و نپال از ۲۷ مهر تا ۳ آبان در شهر شیلونگ هند برگزار میشود و ملیپوشان در روزهای ۲۹ مهر و دوم آبان مقابل تیمهای هند و نپال به میدان میرود.
گفتنی است، از ۲۴ بازیکن دعوت شده، ۲۳ بازیکن به تورنمنت هند اعزام خواهند شد.