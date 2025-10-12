پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی قهرمانی پرافتخار تیم ملی وزنهبرداری ایران در رقابتهای جهانی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در این پیام، این موفقیت را جلوهای از فرهنگ مقاومت، خودباوری و شکوه ایران اسلامی دانست و آن را به قهرمانان، مربیان و مدیران این عرصه تبریک گفت.
در پیام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
قهرمانی پرافتخار تیم ملی وزنهبرداری کشورمان در رقابتهای جهانی، جلوهای از ایمان، غیرت و روح پیروز ملت ایران است.
قهرمانان غیور و مؤمن ایرانزمین، با ارادهای استوار و همتی پولادین، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر بلندای افتخار جهان برافراشتند و دل ملت را شاد کردند.
این پیروزی بزرگ، فقط موفقیتی ورزشی نیست؛ بلکه نشانهای روشن از فرهنگ مقاومت، خودباوری و شکوه ایران اسلامی است.
به شما پهلوانان عزیز، مربیان سختکوش و مدیران دلسوز تبریک میگویم و از خداوند متعال برایتان سربلندی، عزت و تداوم پیروزیهای غرورآفرین را مسألت دارم.