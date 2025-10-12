به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در این پیام، این موفقیت را جلوه‌ای از فرهنگ مقاومت، خودباوری و شکوه ایران اسلامی دانست و آن را به قهرمانان، مربیان و مدیران این عرصه تبریک گفت.

در پیام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی پرافتخار تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های جهانی، جلوه‌ای از ایمان، غیرت و روح پیروز ملت ایران است.

قهرمانان غیور و مؤمن ایران‌زمین، با اراده‌ای استوار و همتی پولادین، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر بلندای افتخار جهان برافراشتند و دل ملت را شاد کردند.

این پیروزی بزرگ، فقط موفقیتی ورزشی نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از فرهنگ مقاومت، خودباوری و شکوه ایران اسلامی است.

به شما پهلوانان عزیز، مربیان سخت‌کوش و مدیران دلسوز تبریک می‌گویم و از خداوند متعال برایتان سربلندی، عزت و تداوم پیروزی‌های غرورآفرین را مسألت دارم.