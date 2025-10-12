به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال و با توجه به شکایت امیرحسین اسماعیلی از باشگاه شهروند ساری، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت علی دهقانی از باشگاه شهدا بابلسر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مابه التفاوت خواسته تا محکوم‌به به مبلغ ۷۲۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت میلاد ابطحی از باشگاه ایرانجوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۴۵ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.