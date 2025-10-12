به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرج‌الله ایلیات در جلسه ستاد فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان سمنان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو این ستاد برای اجرای احتمالی این طرح آمادگی داشته باشند.

وی با اشاره به کاهش بارش‌ها در استان سمنان در مقایسه با سایر نقاط کشور بیشتر بوده است گفت : برای رفع این ناترازی تدابیری در وزارت کشور در دست اقدام قرار دارد و مطالعات کارشناسی در سطوح ملی برای بارور سازی ابرها در دست اجراست .

ایلیات افزود: طرح جامعی از نیاز آبی استان و نیز وضعیت سدها و منابع آب در استان تهیه و به مراجع ملی ارسال شده است تا استان سمنان بعنوان یکی از استان‌های اصلی اجرای طرح‌های بارورسازی ابرها مورد توجه قرار گیرد.

وی بر لزوم برگزاری مانورهای مدیریت بحران، آمادگی تیم های واکنش سریع شهری و روستایی و هماهنگی میان آنها تامین ذخایر سوخت و توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان تاکید کرد و تداوم صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی را خواستار شد.