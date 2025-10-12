به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: برداشت انار از بیش از هزار هکتار از باغات شهرستان بهشهر آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن انار با ارزش اقتصادی ۸۲۵ میلیارد تومان از این باغات برداشت شود.

سمیه حسنی افزود: در شهرستان بهشهر ۲۷ رقم مختلف انار کشت می‌شود که ارقام شکر ترش و ملس از معروفترین و پرمحصول‌ترین آن‌ها هستند.

وی با اشاره به مزایای ارقام بومی انار بهشهر گفت: این ارقام علاوه بر کیفیت ممتاز، به کم‌آبی نیز مقاوم هستند که این ویژگی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است.

بر اساس این گزارش، باغات انار بهشهر در روزهای آغازین پاییز جلوه‌ای سرخ و چشم‌نواز به خود گرفته و کشاورزان منطقه با شور و نشاط فراوان برداشت این محصول ارزشمند را آغاز کرده‌اند.

شهرستان بهشهر با دارا بودن بیش از هزار هکتار باغ انار، یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول در استان مازندران به شمار می‌رود و محصولات آن به دلیل کیفیت بالا در بازارهای داخلی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

گزارش از زینب نجاتی