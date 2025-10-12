پخش زنده
نشست بررسی وضعیت طرحهای عمرانی سلامتمحور شهرستان لاهیجان با محوریت کلینیک تخصصی و فوقتخصصی این شهرستان، در فرمانداری لاهیجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح، گفت: این طرح در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیمانکار پروژه باید تمام عزم خود را برای اجرا و تکمیل این طرح به کار گیرد، چرا که کلینیک لاهیجان آخرین کلینیک تخصصی افتتاحنشده در گیلان است و نقش مهمی در ارائه خدمات به بیماران سرپایی در شرق استان دارد.
دکتر محمدتقی آشوبی، با بیان اینکه تکمیل این پروژه مطالبه جدی مردم منطقه است، افزود: با بهرهبرداری از این کلینیک، بخش مهمی از مراجعات بیماران به مراکز درمانی رشت کاهش یافته و سطح دسترسی مردم شرق گیلان به خدمات تخصصی و فوق تخصصی افزایش خواهد یافت.
علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان هم در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تکمیل کلینیک تخصصی این شهرستان گفت: این کلینیک یکی از طرحهای مهم حوزه سلامت شهرستان است و لازم است تمامی دستگاههای اجرایی با همکاری و هماهنگی کامل، موانع موجود را برطرف کرده و زمینه بهرهبرداری سریع این مرکز درمانی را فراهم کنند.