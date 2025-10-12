به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۱۸۰ هزار تُن موز از ابتدای سالجاری تاکنون از سطح ۱۱ هزار و ۳۹۰ هکتار از باغات این استان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

سعید نارویی افزود: پیش بینی می‌شود ۳۴۲ هزار تُن موز در سیستان و بلوچستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی گفت: دشتیاری، زرآباد، سرباز، کنارک و چابهار بویژه منطقه عورکی بخش پیر سهراب بیشترین سطح زیرکشت موز سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ۱۳ هزار و ۱۳۴ هکتار از باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که ۱۱ هزار و ۳۹۰ هکتار آن بارور و بقیه غیربارور است.

نارویی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه تاکید کرد: این استان رتبه نخست تولید و سطح زیرکشت موز در کشور را از آن خود کرده است.