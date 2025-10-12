به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در این نمایشگاه که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در یاسوج برگزار شد، ۵۰ کودک آثار خود را به نمایش گذاشتند.

سلیمان شهبازی با اشاره به برنامه‌های هفته ملی کودک افزود: به مناسبت روز جهانی کودک و هفته ملی کودک، بیش از ۴۰۰ فعالیت متنوع فرهنگی، هنری و آموزشی در ۲۱ مرکز ثابت و سیار کانون در سراسر استان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

شهبازی برگزاری جشن کوکان‌ها را از برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد و افزود: هدف از برگزاری این جشن که از ۱۹ مهر در استان شروع شده و تا ۲۱ این ماه ادامه دارد، آشنا کردن دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی با کتابخانه‌های کانون پرورش فکری است تا بتوانند به صورت رایگان از خدمات فرهنگی و آموزشی این مراکز بهره‌مند شوند.