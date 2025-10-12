نماینده مردم تهران در مجلس در جریان رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی در تذکری، خواستار ایجاد کمیسیون تخصصی برای پیگیری موضوعات مرتبط با فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، روح الله ایزدخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در تذکری گفت: از دوره دوازدهم مجلس در راستای رسیدگی به چنین طرح‌هایی تعارض پیش آمده است؛ امروز نیاز به کمیسیون تخصصی در موضوعات مرتبط با فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک، حکمرانی داده، هوش مصنوعی داریم.

آیین نامه مجلس در سالی که نوشته شد بحث IT به کمیسیون صنایع واگذار شد در حالی که آن زمان تنها مبحث IT مطرح بود، اما امروز با ده‌ها مسئله بزرگ‌تر و ملی‌تر مواجه هستیم از این رو امروز خلأ کمیسیون تخصصی احساس می‌شود تا تمامی مباحث در آنجا با حضور افراد متخصص مورد رسیدگی قرار گیرد این در حالی است که در بحث قانون دوام و دانش بنیان نیز این مسائل مطرح بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با تأکید بر اینکه امروز مباحث مربوط به هوش مصنوعی فراتر از IT است، افزود: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تنها کمیسیون صنایع این موضوع را رسیدگی کند، بحث اقتصاد هوش مصنوعی از مباحث IT آن خیلی مهمتر است، جنگ اخیر جنگ هوش مصنوعی بود؛ در جنگ‌ها امروز هوش مصنوعی حرف اول را می‌زند، در بحث حقوقی و اجتماعی نیز به همین شکل است. طرح‌های متن باز به لحاظ امنیت سایبری و دور زدن تحریم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند.

در جنگ اخیر سامانه‌ها را هک و بانک‌ها را مختل کردند از این رو باید طرح‌های متن باز در اولویت شبکه IT قرار گیرد. ضرورت دارد تا در این مسئله تعجیل نشود و به تمامی ابعاد آن از جمله اقتصاد، حقوق، مسائل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شود و کمیسیون مشترک در دو یا سه جلسه این موضوع را جمع بندی کنند، چرا برخی پیشنهادات مهم است و برنامه هفتم نیز بر این موضوع صراحت دارد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در خصوص تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در حال حاضر کمیسیون آیین نامه داخلی و مرکز پژوهش‌ها بر روی تشکیل دو کمیسیون کار می‌کنند که در صورت ادامه مسیر و تصویب آن، در مجلس سیزدهم یک کمیسیون در حوزه هوش مصنوعی و فناوری تشکیل خواهد شد.