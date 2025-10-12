پخش زنده
خانم سعادت یار بانویی از جنس تلاش و امید توانسته است با دستان خود، هم چرخ تولید را بچرخاند و هم چراغ آموزش و مهربانی را روشن نگه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این بانوی کارآفرین شیروانی با فعالیت در حوزه کشاورزی و راهاندازی گلخانهای کوچک، علاوه بر تولید محصولات سالم، زمینه اشتغال چند بانوی سرپرست خانوار را نیز فراهم کرده است.
وی میگوید هدفش تنها تولید محصول نیست، بلکه ایجاد فرصت برای زنان و تقویت روحیه کار و خودباوری در میان آنان است.
اما فعالیتهای این بانوی پرتلاش به همینجا ختم نمیشود؛ او با راهاندازی یک مهدکودک، تلاش کرده تا آموزش، تربیت و نشاط را برای کودکان منطقه به ارمغان آورد و همزمان به مادران شاغل کمک کند تا با آرامش بیشتری در عرصه تولید فعالیت داشته باشند.
در کنار کار و فعالیت اقتصادی، این بانوی نیکاندیش در امور خیرخواهانه نیز حضوری فعال دارد و بخشی از درآمد خود را صرف یاری نیازمندان و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار میکند.