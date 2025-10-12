تیم هیات کردستان، درلیگ دسته یک تفنگ و تپانچه بانوان کشور خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هفته اول لیگ دسته یک تفنگ و تپانچه بانوان کشور با حضور ۱۴ تیم برتر، روز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه در تهران آغاز شد.

در بخش تپانچه بانوان، تیم هیات کردستان در مرحله مقدماتی با اختلاف ۱۲ امتیاز نتیجه را به هیات خراسان شمالی واگذار کرد.

اما در ادامه و در مرحله فینال، تیراندازان کردستانی با نمایشی مقتدرانه موفق شدند با نتیجه قاطع ۱۷ - ۱ از سد حریف خود بگذرند و یکی از چشمگیرترین پیروزی‌های این هفته را رقم بزنند.