به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرحله سوم جام حذفی کشور بعد از ظهر شنبه با حضور نمایندگان ۳۲ تیم حاضر، مهرداد شفیعی‌راد مسئول جام حذفی، امیرحسین فراهانی مسئول لیگ دسته اول، احسان خداوردی مسئول لیگ دسته چهار، علیرضا وهابی و مهدی جمشیدی مسئولان روابط عمومی، روح‌الله بهمئی مدیر فرهنگی سازمان لیگ برگزار شد.

در پایان مراسم قرعه کشی ۱۶ مسابقه مرحله سوم جام حذفی مشخص شدند که دیدار‌های این مرحله به شرح زیر خواهد بود:

ترتیب به دیدار ها با اولویت میزبان و میهمان از این قرار است

داماش گیلان - هوراسپور ارومیه

شناورسازی قشم - آکادمی بلوچ

نیروی زمینی تهران - فولاد (ب) خوزستان

چوکا تالش - استقلال سیستان و بلوچستان

شهرداری نوشهر - نود ارومیه

کشت و صنعت پادیاب خلخال - پارس جنوبی جم

برق شیراز - صنعت نفت آبادان

شهرداری مریوان - مس کرمان

کیا تهران - آریو اسلامشهر

شهر آرکان البرز - مس شهربابک

نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس

مس سونگون - بعثت کرمانشاه

کلبادی‌نژاد گلوگاه مازندران - هوادار تهران

اسپاد الوند تهران - فولاد هرمزگان

نساجی مازندران - شهیدقندی یزد

سایپا تهران - فرد البرز

با اعلام مهرداد شفیعی‌راد مسئول جام حذفی کشور بازه زمانی برگزاری مسابقات مرحله سوم جام حذفی هشتم تا دهم آبان خواهد بود.

قرعه کشی مرحله چهارم یا همان ۱/۱۶ نهایی روز یازدهم آبان با حضور تیم‌های لیگ برتری و صعود کننده از مرحله سوم برگزار خواهد شد.