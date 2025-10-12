پخش زنده
بیش از ۱۰۰ رقم خرما در نخلستانهای سیستان و بلوچستان کشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: از میان ارقام تولیدی خرما، ارقام مضافتی، ربی، ابو، شکری، برنی و هلیله از اهمیت بالایی برخوردار است.
نارویی گفت: برداشت زودرسترین خرماها از اواسط خردادماه آغاز و دیررسترین رقم ماکیلی در اواسط آبان انجام میشود.
وی افزود: کشت خرما در سیستان و بلوچستان اشتغال بیش از ۳۵ هزار نفر را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای بالای خرما در استان، توسعه کشت و بهبود فرآوری این محصول میتواند نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی منطقه داشته باشد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: با وجود چالشهای اقلیمی، سیستان و بلوچستان با دارا بودن گستردهترین سطح زیر کشت نخیلات در کشور، بهعنوان قطب تولید خرما شناخته میشود.