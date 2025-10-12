به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مسعود برادران نصیری گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، بیش از ۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به بخش‌های مختلف استان تحویل داده شد که بیشترین میزان گاز مصرفی در این مدت، یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون مترمکعب معادل ۶۰ درصد کل گاز مصرفی در استان، در بخش نیروگاه‌ها مصرف شد.

وی با بیان اینکه مشترکان خانگی هم در نیمه نخست امسال ۲۴ درصد گاز مصرفی معادل ۷۰۸ میلیون مترمکعب را به خود اختصاص دادند، افزود: ۲۵۴ میلیون مترمکعب هم در واحد‌های صنعتی گیلان در ۶ ماهه نخست امسال مصرف شد.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اشاره به مصرف حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در دیگر بخش‌های استان مانند واحد‌های تجاری و مدارس، بر ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: بهینه سازی مصرف انرژی ضمن کاهش هزینه‌های خانوارها، گامی موثر در صیانت از منابع ملی و تضمین رفاه نسل‌های آینده است.