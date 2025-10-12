پخش زنده
رئیس بنیاد مسکن شهرستان بروجن از بازنگری و تصویب ۸ طرح هادی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، زیلابی گفت: از مجموع ۳۸ روستای دارای طرح هادی شهرستان، ۸ طرح هادی بازنگری و به تصویب رسید.
وی افزود:اجرای طرحهای هادی تاثیر بسزایی در بهره مندی جامعه روستایی از عبور و مرور و حمل نقل مناسب وبهداشت محیط خواهد داشت.
زیلابی با اشاره به الگو بودن شهرستان بروجن در اجرای طرحهای منظومهای روستایی گفت: ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای بخش گندمان و بلداجی اختصاص یافت.