بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خزل نهاوند با حضور خیرین و نیک اندیشان مدرسه ساز این بخش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر آموزش و پرورش شهرفیروزان گفت: سال گذشته تعهد خیرین این بخش به مدرسه سازی، بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده که خوشبختانه ۱۰۰ درصد این تعهد محقق شده است.

محمد صادق سلگی افزود: از حدود ۱۰۰ مدرسه و فضای آموزشی بخش خزل که در روستا‌ها فعالیت دارند، بیش از ۹۰ درصد زمین آنها توسط خیرین اهدا شده که نشان دهنده اهتمام ویژه خیرین به مدرسه سازی است.

او تاکید کرد: حدود ۵۰۰ نفر از خیرین منطقه خزل علاوه بر اینکه در اینگونه جشنواره‌ها حضور فعال دارند، در حوز‌های مختلف کمک حال آموزش و پرورش هستند.

سلگی افزود: بیش از ۷ هزار دانش آموز در حدود ۱۰۰ فضای آموزشی در بخش خزل مشغول به تحصیل هستند.