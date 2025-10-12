به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، در راستای برگزاری اجلاسیه ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید مهاباد با حضور مسئولان لشکری و کشوری در تالار وحدت مهاباد آغاز شد.

سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنران اصلی این یادواره است.

در این یادواره از خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان و ایثارگران تجلیل می‌شود. برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های انقلاب اسلامی با محور‌های حفظ آداب و رسوم بومی محلی و پیشرفت و آبادانی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

از ۷۷۵ شهید دوران دفاع مقدس ۱۲۱ نفر شهیده و ۷۲ نفر دانش آموز دختر هستند که در سنگر‌های دفاع از کیان کشور جانشان را نثار کرده‌اند.

آذربایجان‌غربی مأمن ایثار و جانفشانی‌های ۲۲ هزار شهید مهاجر بوده که از جای جای کشورمان برای دفاع از کیان نظام اسلامی عازم این منطقه شده‌اند و در این استان به شهادت رسیدند، شهدای معظمی همچون شهید کاوه و شهید بروجردی که از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس بودند و امروز میعادگاهشان زیارتگاه هزاران مسافر و مردم بومی منطقه است.

