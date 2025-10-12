به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر تونس و در مرحله گروهی، عرشیا لرستانی در رده سنی کمتر از ۱۵ سال با ۲ برد ۳ بر صفر مقابل «آلکسی مارچوک» و «مؤمن سغایر» به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد. در مرحله یک چهارم، لرستانی با پیروزی ۳ بر صفر برابر «عَصَر سامح» از مصر راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. او در این مرحله و در رقابت با «اِوگِنی دوسوف» از بلژیک با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و به دیدار نهایی راه یافت.

«زاخار وارفولومیِف» حریف لرستانی در دیدار نهایی بود. نماینده ایران در این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد و به عنوان قهرمان دست یافت.

همچنین در رده سنی زیر ۱۱ سال رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر جوانان تونس، نیکان شیروانی نایب قهرمان شد. شیروانی مرحله گروهی این مسابقات را با ۳ برد به پایان رساند. او در مرحله نیمه نهایی مقابل «الکساندر ملنیکوف» ۳ بر صفر پیروز شد و فینالیست شد، اما در دیدار نهایی برابر «اندیا محمد» از عراق ۳ به ۲ باخت و به مدال نقره دست یافت.

شیروانی پیش از این نیز مدال برنز رده سنی زیر ۱۳ سال این رقابت‌ها را کسب کرده بود.