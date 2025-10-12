پخش زنده
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از انجام بالغ بر ۳۶۰۰ مورد نمونهبرداری و بیش از ۴۰ هزار آزمون تخصصی در این آزمایشگاه طی ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر معصومه دهانزاده بیان کرد: همچنین در این مدت، آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو با هدف تأمین سلامت عمومی و مقابله با تهدیدات احتمالی زنجیره غذا و دارو نیز بیش از ۵۵۰ نمونه قاچاق را رصد و ۱۶۰ نمونه وارداتی را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد.
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه خوزستان بهعنوان قطب کشاورزی و مسیر اصلی واردات و صادرات محصولات راهبردی کشور، این آزمایشگاه با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته، نیروهای متخصص و رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی، نقشی تعیینکننده در صیانت از سلامت جامعه دارد.
وی تصریح کرد: نتایج حاصل از آزمونهای تخصصی در آزمایشگاه کنترل کیفی، ضمن ارتقای اعتماد عمومی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی، زمینه حمایت از تولیدکنندگان را فراهم کرده است.
دکتر دهانزاده اظهار داشت: فعالیتهای آزمایشگاه کنترل کیفی در مناسبتهای ملی و مذهبی همچون ایام نوروز، ماه رمضان، اربعین حسینی و آغاز سال تحصیلی، نمونهای موفق از اقدامات هدفمند در راستای تضمین سلامت و امنیت غذایی در سطح ملی به شمار میرود.