چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با شرکت ۴۵۰ نفر از نخبگان قرآنی خواهر و برادر، از ۲۶ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۴ در کردستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری و آئین رونمایی از پوستر چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با حضور مجیدی مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، برگزار شد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در این نشست درباره جزئیات برگزاری چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن گفت: این دوره از مسابقه‌ها با شرکت بیش از ۴۵۰ نفر از نخبگان قرآنی خواهر و برادر در قالب ۱۰ رشته قرآنی از ۲۶ مهر تا ۶ آبانماه ۱۴۰۴ در استان کردستان برگزار خواهد شد.

آقای مجیدی مهر تصریح کرد: در این دوره ۲۳ داور آقا و ۱۴ داور خانم مسئولیت ارزیابی و داوری چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن را بر عهده خواهند داشت.

ادامه دارد