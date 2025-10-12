پخش زنده
امروز: -
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود و ثبتنام داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ دیماه انجام میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد و ثبتنام داوطلبان از ۲۱ دی آغاز و تا ۲۷ دیماه ادامه خواهد داشت.
حسینیجو، رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران گفت: ستاد انتخابات در مرکز استان و شهرستانها شکل گرفته و اقدامات لازم برای برگزاری پرشور انتخابات در استان تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به زمانبندی ثبتنام افزود: ثبتنام داوطلبان از یکشنبه ۲۱ دی تا شنبه ۲۷ دی ادامه دارد. افرادی که دارای سمت هستند باید در تاریخ ۲۱ تا ۲۷ مهرماه استعفای خود را ارائه دهند.
رئیس ستاد انتخابات مازندران در ادامه به الزامات بعدی اشاره کرد و گفت: ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است که داوطلبان شوراهای شهرها از ۲۷ مهر و داوطلبان شورای روستاها از ۳۰ آبان باید نسبت به دریافت گواهی سوءپیشینه اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، این هفتمین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که در کشور برگزار میشود و انتظار میرود مشارکت گستردهای از سوی مردم در این انتخابات صورت گیرد.