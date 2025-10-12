تفاهم نامه همکاری مرکز وکلا استان خوزستان با بصره عراق با هدف توسعه و تعمیق تعاملات حقوقی و قضایی میان ایران و عراق امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس کانون وکلای خوزستان گفت: تفاهم نامه همکاری مرکز ولا خوزستان و بصره در چندین بند در بخش‌های کیفری و حقوقی منعقد شد.

خانم عرب زاده افزود: تبادل تجربیات حقوقی و گسترش روابط بین دو استان از مهم‌ترین بخش‌های این تفاهم نامه است.

او ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه مجرمان دو کشور در هر دو طرف می‌توانند از وکلایی که به قانون آن کشور مسلط هستند بهره‌مند شوند البته در این تفاهنامه، قاچاقچیان مواد مخدر و توزیع کنندگان مواد افیونی جایی ندارند و طبق قوانین دو کشور مجازات خواهند شد.

رییس کانون وکلای بصره عراق هم گفت: امضای این تفاهنامه چند ماه پیش در بغداد بین دو استان رایزنی شده بود، اما به دلیل اتفاقات چند ماه اخیر این همکاری به تاخیر افتاد که امروز توانستیم همراهی هر دو استان را در این زمینه داشته باشیم، این همکاری می‌تواند راهبرد مناسبی بین دو کانون ترسیم کند.