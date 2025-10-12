دوشنبه، ۲۱ مهر، جدال نفتی ها با هوادار برای کسب امتیاز بیشتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صنعت‌نفت آبادان فردا دوشنبه ۲۱مهر بار دیگر شانس خود را برای پیروزی اینبار مقابل هوادار تهران امتحان می کند.

پورموسوی و شاگردانش ساعت ۱۹ فردا در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف تیم سوم جدول رده بندی می روند تا به امید هواداران جامعه عمل بپوشانند.

تیم‌های فوتبال صنعت‌نفت آبادان و هوادار تهران در دیداری از هفته هشتم لیگ دسته یک، جام آزادگان در حالی دوشنبه ۲۱ مهر در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم می‌روند که ۲ تیم برای بهبود شرایط خود در جدول و صعود به رده‌های بالاتر، راهی جز کسب سه امتیاز بازی ندارند.

زردپوشان آبادانی در فصل جاری هنوز در نتیجه‌گیری به آن چیزی که نیاز است دست نیافته‌اند این تیم در جدول رده بندی در رتبه سیزدهم قرار دارد و کسب سه امتیاز این بازی می‌تواند تا حدودی شرایط آنها را در جدول تغییر دهد.

شاگردان سید سیروس پور موسوی برای صعود به رتبه‌های بالاتر به فکر شکست دادن هوادار هستند آنها اما هفته گذشته با کسب یک مساوی دیگر ششمین مساوی خود را رقم زدند و باز هم هواداران امید خود را به بازی های آینده بستند.

صنعت نفت آبادان با هفت بازی، ۶ مساوی و یک باخت شش امتیازی هستند و درحالی که انتظار صعود به لیگ برتر از آنها می‌رفت به انتهای جدول لیگ آزادگان نزدیکتر هستند.