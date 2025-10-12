بنابر اعلام مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در شش ماهه نخست سال جاری، در مجموع بیش از ۱۶.۸ میلیون مسافر در ۶۱ فرودگاه کشور اعزام و پذیرش شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، جزئیات عملکرد این شرکت در ۶ ماهه نخست سال جاری را تشریح کرد. وی تأکید کرد که این آمارها در شرایطی به دست آمده که فعالیت‌ها پس از یک دوره محدودیت امنیتی و بسته شدن آسمان ایران (که به طور خاص بر فرودگاه‌هایی مانند تبریز و اصفهان تأثیر گذاشت) و سپس بازگشایی تدریجی آسمان از نیمه شرقی کشور، محقق شده است.

آمار کل عملکرد (۶۱ فرودگاه):

در این بازه زمانی، در مجموع ۱۶,۸۷۵,۲۰۳ مسافر در فرودگاه‌های تحت مالکیت و غیرمالکیتی جابجا شدند. همچنین، تعداد کل نشست و برخاست هواپیماها به ۱۵۲,۳۱۳ فروند رسید و در بخش بار، ۱۶۳,۸۸۶ تن بار همراه مسافر و محموله‌های پستی جابجا شد.

عملکرد فرودگاه‌های تحت مالکیت:

عملکرد ۴۹ فرودگاه تحت مالکیت شرکت نیز شامل ۱۳۴,۱۷۵ فروند نشست و برخاست، جابجایی ۱۴,۹۴۷,۸۰۵ مسافر و انتقال ۱۴۳,۲۸۵ تن بار بوده است.

طبق گزارش، پرترددترین فرودگاه کشور در این دوره همچنان فرودگاه مهرآباد بوده که با جابجایی ۵,۱۳۳,۸۴۴ مسافر و انجام ۴۷,۰۸۶ پرواز، رتبه نخست را کسب کرده است. پس از آن، فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد با جابجایی ۳,۹۴۱,۳۴۷ مسافر و ۳۰,۲۸۳ نشست و برخاست، در جایگاه دوم قرار گرفت.

فرودگاه شهید دستغیب شیراز نیز با انتقال ۱,۱۰۴,۱۲۷ مسافر و انجام ۱۰,۲۳۸ پرواز، سومین فرودگاه پرتردد کشور شناخته شد.

امیرانی در پایان از تلاش همکاران خود برای حفظ ایمنی، رفاه و ارائه خدمات مطلوب به مسافران، حتی در شرایط چالش‌برانگیز پس از محدودیت‌های پروازی، قدردانی کرد.