شهرستان کیار با برداشت بیش از ۱۲۰ تن پیاز در هر هکتار موفق به ثبت رکورد بی سابقه در برداشت این محصول شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهرستان کیار موفق به ثبت رکوردی بیسابقه در برداشت محصول پیاز شد.
مدیر جهاد کشاورزی کبار گفت: در سال زراعی جاری، برداشت بیش از ۱۲۰ تن پیاز در هر هکتار در اراضی این منطقه به ثبت رسیده است.
وی افزود: امسال بیش از ۸۰ هکتار از اراضی شهرستان کیار به کشت پیاز اختصاص یافته که عمده این سطح زیر کشت در شرق شهرستان قرار دارد. تمام مزارع به سامانههای نوین آبیاری تجهیز شدهاند که نقش مهمی در افزایش بهرهوری داشتهاند.
ارقام کشتشده شامل پیاز سفید (فلات، PS، سایروس)، پیاز زرد (تاکی، فلات) و پیاز قرمز است.