به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت:امسال بیش از یکصد نفر از مددجویان ندامتگاه‌های خراسان جنوبی در کلاس‌های سوادآموزی آموزش خواهند دید.

یاسر محمدی افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰۰ نفر از مددجویان ندامتگاه‌های استان در کلاس‌های سوادآموزی شرکت کرده و آموزش‌های پایه و مهارت‌های زندگی را فرا گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه مرکز یادگیری محلی مشارکتی شهید مطهری (ره) در زندان مرکزی بیرجند فعال است گفت: در این مرکز علاوه بر آموزش سواد پایه، مهارت‌های اساسی زندگی و اجتماعی به مددجویان ارائه می‌شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت:این مراکز یادگیری نقش مهمی در بازپروری و تسهیل بازگشت مددجویان به جامعه دارند.

محمدی با تأکید بر اهمیت گسترش آموزش سواد در ندامتگاه‌ها گفت: آموزش سواد و مهارت‌های پایه در زندان‌ها تأثیرات مثبت گسترده‌ای بر مددجویان و جامعه دارد و می‌تواند به کاهش جرم و جنایت، تغییر نگرش افراد، افزایش اعتمادبه‌نفس، هویت‌یابی، استحکام بنیان خانواده‌ها و تربیت شهروندان مسئولیت‌پذیر منجر شود.

وی افزود:طرح سوادآموزی ندامتگاه‌ها به‌صورت مستمر در طول سال اجرا می‌شود و مددجویان بی‌سواد و کم‌سواد بلافاصله پس از ورود به زندان شناسایی و در کلاس‌های سوادآموزی ثبت‌نام می‌شوند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در سال تحصیلی گذشته، ۷۴۰ نفر در کلاس‌های سوادآموزی استان ثبت‌نام کردند که از این تعداد، حدود ۴۰۰ نفر موفق به کسب نمره قبولی در آزمون‌ها و دریافت مدرک تحصیلی شدند.

به گفته محمدی، تمامی روستا‌های دورافتاده و نقاط مرزی استان نیز زیر پوشش این برنامه قرار گرفتند.

وی همچنین از فعال‌سازی ۱۶ پایگاه سوادآموزی در سال جاری در استان خبر داد و گفت: برنامه‌های سوادآموزی امسال با رویکرد مدرسه‌محوری اجرا خواهد شد و مشخصات مدارس و مدیران این پایگاه‌ها برای سازمان نهضت سوادآموزی ارسال شده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت:خراسان جنوبی از استان‌های پیشتاز در اجرای طرح‌های سوادآموزی است و برای ارتقای کیفیت این فعالیت‌ها، جلسات شورای پشتیبانی سوادآموزی در شهرستان‌ها باید به‌صورت منظم و هدفمند برگزار شود. همچنین هرگونه جابه‌جایی کارشناسان این حوزه تنها با هماهنگی اداره کل انجام خواهد گرفت.

محمدی در پایان با اشاره به اهمیت توانمندسازی نیرو‌های تازه‌استخدام‌شده گفت:آغاز به‌موقع دوره‌های آموزشی برای نیرو‌های جدید و همراهی مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها، نقش بسزایی در افزایش کیفیت فعالیت‌های سوادآموزی و تحقق عدالت آموزشی در استان دارد.