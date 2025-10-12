به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت: تیم موی تای دختران بوکان به هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر دختران ۱۴-۱۵ سال آذربایجان‌غربی اعزام شد.

احمد نصرالهی افزود:این رقابت‌ها به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، بیستم مهر ماه به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد:در این دوره از المپیاد، کارین صالحیان (فیکس وزن ۵۱- کیلوگرم) لاوین معزز (فیکس وزن ۴۸- کیلوگرم) و دریا رشیدپور (فیکس وزن ۵۷- کیلوگرم) به نمایندگی از شهرستان بوکان در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

نصراللهی اظهارداشت:مربیان این تیم بفرین محمودی و شیوا احمدی هستند و لیلی رمضانی به عنوان سرپرست تیم، هدایت کاروان بوکان را بر عهده دارد.