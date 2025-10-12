نشست ادبی بزرگداشت شاعران ایران، حافظ و مولوی در آستانه روز بزرگداشت حافظ در انجمن ادبی صربستان و باحضور جمعی از فرهنگ‌دوستان و علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ این نشست ادبی دکتر نناد میلووشویج، شاعر صربستانی و رئیس انجمن ادبی، دکتر عمرا خلیلویچ، نویسنده، ایرانشناس و استاد زبان فارسی، آقای پتار یاناچکوویچ، مترجم زبان فارسی، امیر پورپزشک، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صربستان و امیرعلی نتاج، از دانشجویان ایرانی مقیم صربستان درباره این دو شخصیت بزرگ ادبیات فارسی سخنرانی کردند.

نناد میلوشویچ رئیس انجمن ادبی صربستان در نشست ادبی بزرگداشت حافظ و مولانا گفت: ما وارثان سنت بزرگ شعر فارسی هستیم و همان‌طور که می‌بینم، این سنت هنوز زنده و شناخته‌شده باقی مانده است که ترجمه‌ها و آثار دیگر نیز این حقیقت را تأیید می‌کنند.

وی افزود: ادبیات فارسی پس از گذشت هفت یا هشت قرن همچنان زنده و تأثیرگذار باقی مانده است.

امیر پورپزشک، رایزن فرهنگی کشورمان نیز در سخنانی گفت: حافظ و مولانا در فرهنگ ایران جایگاهی جاودانه دارند و آثارشان نه تنها یک اثر ادبی، بلکه بخشی از هویت مردم ایران است.

وی نظر برخی از بزرگان ادبیات جهان از گوته تا امرسون و فیتزجرالد و نیچه را درباره حافظ مورد اشاره قرار داد و به تشریح ویژگی‌های شعر حافظ پرداخت.

خانم دکتر عمرا خلیلویچ در مقاله خود با عنوان حقیقت در ادبیات و شعر سنتی فارسی؛ با تأکید بر اندیشه‌های مولانا و حافظ گفت: "در شعر عرفانی فارسی، حقیقت نه امری ایستا، نهایی و تمام شده، بلکه واقعیتی زنده، سیال و فراگیر است. "

پتار یاناچکویچ مترجم زبان فارسی نیز در سخنانش گفت: خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی یکی از بزرگ‌ترین شاعران فارسی‌زبان است که غزل فارسی را به اوج کمال رساند. حافظ نه تنها بر شاعران ایرانی بلکه بر ادبیات هند، عربی و عثمانی نیز تأثیر عمیقی گذاشت. شعر او سرشار از خوش‌بینی و دعوت به شادی است و در ایران، حافظ به‌عنوان شاعری شناخته می‌شود که می‌تواند در رفع اندوه و افسردگی یاری‌رسان باشد.