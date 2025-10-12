پخش زنده
امروز: -
عبدالله آقا علیخانی مدیرکل سازمان بازرسی گلستان میهمان برنامه یکشنبه شب (۲۰ مهر) گفتگوی ویژه خبری سیمای استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محور گفتگوی ویژه خبری امشب، سالروز تاسیس سازمان بازرسی گلستان و مهمترین اقدامات انجام شده در جهت رفع موانع تولید در استان گلستان است.
هم استانیهای عزیز میتوانند سوالات خود را از میهمان برنامه، از طریق پیام رسان بله به شماره ۰۹۱۱۱۷۵۶۱۲۵ ارسال کنند.
برنامه گفتگوی ویژه خبری روزهای فرد هفته (یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه) بعد از بخش خبری ساعت ۲۰ (حوالی ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه) به صورت زنده پخش میشود.