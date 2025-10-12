نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با اشاره به موج بیداری جهانی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کرد که طوفان الاقصی چهره واقعی اشغالگران را افشا کرد و افکار عمومی جهان را به‌ سوی فلسطین جلب نمود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در «هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه» گفت: سلام به همه کودکان و نوجوانان و دانش آموزان جهان، امروز دو سال از جهاد و مبارزه و از عملیات مقدس طوفان الاقصی و مرحله تاریخی مبارزه با رژیم صهیونیستی می‌گذرد.

قدومی افزود: رژیم صهیونیستی دلیل اصلی بی‌ثباتی در دنیا است و این را دنیا فهمید، مردم فلسطینی قهرمان ما در فلسطین و غزه و همه جا سرشان را بالا نگه می‌دارند و سرافراز ایستاده‌اند و این عملیات بزرگ برای ثبت یک حماسه بزرگ که هیمنه این رژیم اشغالگر را در یک جنگ وجودی شکست، ثبت شد.

نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی ۷۷ سال علیه مردم ما جنایت مرتکب شد و حالا دنیا فهمید که جنایاتی در غزه مرتکب می‌شود، این دنیا نیامد به مردم ما یاری رساند و کودکان را نجات دهد، اما در ۷ اکتبر آلمان و فرانسه و انگلیس جنگ مشترکی را علیه فلسطین در یک سرزمینی کمتر از چند ۱۰ کیلومتر آغاز کردند و با این عملیات پروژه غربی‌ها که استعمار بود در قلب سرزمین‌های اسلامی ما فرو ریخت.

قدومی ادامه داد: ۷ اکتبر یوم الله خدا است و مردم غزه به آن افتخار می‌کنند، بیش از ۷۶ هزار شهید تقدیم کردیم و ۲۰ هزار نفر از آنها کودکان بودند، اینها فقط عدد نیستند؛ از بین کودکانی که به شهادت رسیدند برادران و خواهران ما هستند و چندین هزار نفر از این کودکان در طوفان به دنیا آمدند و در همان طوفان الاقصی به شهادت رسیدند.

نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین بیان کرد: تصویر محمد الدوله از رسانه فرانسوی مجرم پخش شد، اما ندیدند که در غزه چه جنایت‌هایی رخ می‌دهد، با عملیات طوفان الاقصی بینی رژیم صهیونیستی به خاک مالیده شد.‌ای مردم شما بودید که به این پیروزی رسیدید.

قدومی خطاب به ۳۳ کشور حاضر در همایش گفت: شما افتخار دارید که اسم کودکان فلسطین را بالا برده‌اید و خداوند به شما توفیق دهد، به کشورهایتان باز خواهید گشت و شما سفرای غزه فلسطین و کودکان فلسطینی هستید، جنگ به اتمام نرسیده است و ادامه دارد. رنج‌های مردم ما در غزه ادامه دارد.

نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اظهار کرد: امروز برای کمک مردم فلسطینی باید در خیابان‌ها بمانیم و اسم فلسطین را بالا ببریم، فلسطین صرفاً یک جغرافیا نیست و یک تفکر عالمگیر است که از مقاومت و حماس می‌گویند. تا زمانی که کودکان ما پرچم آزادی و پیروز را بالا می‌برند، حماس زنده است؛ مقاومت دست به قبضه سلاح دارد و حضور دارد تا آزادی آخرین وجب از خاکمان حضور خواهیم داشت.

وی افزود: از همه کسانی که در کنار ما ایستادند سپاسگزارم؛ آیت الله سید حسن نصرالله لبنان در حقیقت شهید طوفان الاقصی بود، همینطور شهدای جنگ ۱۲ روزه و برادران بزرگ ما که حیاتشان را برای فلسطین تقدیم کردند، از همه آنها تشکر می‌کنیم.

نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تصریح کرد: از برادرانی که در کنار ما ماندند، از آزادگان جهان که چهره جهان را تغییر دادند و از کسانی که از طریق ناوگان صمود آمدند تشکر می‌کنیم؛ از رسانه‌ها تشکر می‌کنم و باید بیش از این اقدام کرد تا حقایق را روشن کنیم که این آغاز زوال رژیم صهیونیستی و آزادی است.

قدومی راجع به توافق آتش بس نیز بیان کرد: مردم جهان می‌خواهند نتایج این توافق را ببینند؛ امروز وظیفه اصحاب رسانه این است که نقل حقایق بکنند. ترامپ بعد از اینکه دید نتانیاهو منزوی شده است، به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک پیروزی بزرگ بود و دیدیم آنها شکست خوردند و نباید از اهمیت این وحدت بین‌المللی بکاهیم.

وی خاطرنشان کرد: آلمان صادرات سلاح را متوقف کرد و اسپانیا همینطور که اینها دستاورد‌های طوفان الاقصی است و ترامپ آمد که نتانیاهو را از این تنگنا نجات دهد و علیه مقاومت اقدامی کند و گفت می‌خواهیم جنگ را متوقف کنیم، آمادگی کردیم که باید مطابق قوانین محترم باشیم و تضمین‌هایی را ارائه دهند.

نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین بیان کرد: مردم فلسطین ایمان خودشان را به سازمان‌های بین‌المللی از دست داده‌اند، زمانی که ترامپ خواست نتانیاهوی مجرم را نجات بدهد، ابتکار عمل را به دست گرفت و گفت مسئولیت امنیت مردم فلسطین دست شما است، ما اجازه نمی‌دهیم که سلاح از دست ما خارج شود و شعار خطوط قرمز را اعلام کردیم، گفتیم مدخل‌ها و متر‌ها باز شود و رژیم صهیونیستی خارج شود.

قدومی تاکید کرد: برادران عرب باید به ما تضمین بدهند، آنچه که در غزه رخ داد به خاطر این بود که آنها از فلسطین گذشتند؛ امروز می‌خواهیم مسیر را برای نجات انسانیت در غزه ارائه دهیم، ما از شما می‌خواهیم در برابر ظالم بایستید. به ترامپ بگویید که باید جنگ را متوقف کند و باید اسرای فلسطین را آزاد کند.