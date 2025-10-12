تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت توسعه کاربرد پرتو‌های سازمان انرژی اتمی ایران و کنسرسیوم دیالیز کشور، به‌منظور پرتودهی و استریل صافی‌های دیالیز تولیدشده در ایران به روش ایمن و پاک منعقد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت توسعه کاربرد پرتو‌ها و کنسرسیوم دیالیز کشور، به‌منظور پرتودهی و استریل‌کردن صافی‌های دیالیز تولیدشده در کشور به روش ایمن و پاک برگزار شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد ماهانه حداقل ۱۰۰ هزار صافی دیالیز با استفاده از دانش پرتودهی استریل شود و این میزان به‌صورت پلکانی افزایش یابد. این در حالی است که اکنون سازمان انرژی اتمی ایران قادر است پنج میلیون صافی دیالیز تولیدشده توسط کنسرسیوم دیالیز کشور و شرکت «مدیتکتیس» را به روش پرتودهی استریل کند.

گفتنی است تا پیش از این صافی‌های دیالیز با وجود عوارض فراوان برای بیماران از روش گاز اتیلن اکساید استریل می‌شدند، این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با تجهیزات پزشکی به دلیل مخاطرات فراوان گاز اتیلن اکساید، این روش استریل سازی را ممنوع اعلام کرده‌اند، با این حال در کشور ما با وجود قوانین عدم استفاده از این روش و الزام به استفاده از روش‌های نوین مانند پرتودهی، همچنان از روش‌های پرخطر برای استریل سازی استفاده شده است.

سازمان انرژی اتمی ایران در راستای وظایف اجتماعی خود و آگاهی از مضرات فراوان روش‌های استریل سازی مبتنی بر گاز‌های سمی، در سال ۱۴۰۱ به دستور محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور با بارگذاری چشمه کبالت ۶۰ ظرفیت پرتودهی و استریل سازی به روش پرتودهی را به‌طور بی‌سابقه‌ای در کشور افزایش داد به‌طوری که در حال حاضر ظرفیت پرتودهی به ۱۰ میلیون فیلتر دیالیز در سال رسیده است.

شایان ذکر است در حال حاضر، در جهان تمام تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا و به‌صورت متوسط ۵۴ درصد از تولیدات یک‌بار مصرف پزشکی با استفاده از پرتو استریل می‌شوند. این رقم در کشوری مانند ژاپن به ۷۴ درصد رسیده است، در حالی که این میزان در ایران برای تمام تولیدات پزشکی کمتر از پنج درصد است.

صنعت هسته‌ای کشور در چارچوب ماموریت‌های خود در حوزه توسعه کاربرد پرتوها، با استمرار همکاری‌ها و تلاش‌های هدفمند، مصمم است زمینه بهره‌مندی هرچه گسترده‌تر جامعه از مزایای ارزشمند فناوری پرتودهی را فراهم سازد. بدیهی است تحقق این هدف، با مشارکت فعال صنایع و بخش‌های مختلف کشور، گامی مرثر در زمینه ارتقای سطح سلامت، کیفیت و رفاه عمومی به شمار می‌آید.