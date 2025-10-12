سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی از کاهش ۹.۲ درصدی طلاق و افزایش ۱.۲ درصدی ازدواج در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محمدزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به ثبت ۲ هزار و ۷۶۳ واقعه ازدواج در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱.۲ درصد افزایش داشته است.

وی نرخ ازدواج در این مدت در استان را ۶.۲ درصد اعلام کرد و گفت: بیشترین نرخ ازدواج در استان به شهرستان بیرجند با ۷.۴ درصد اختصاص دارد.

محمدزاده افزود: در این مدت هزار و ۹۷۳ واقعه ازدواج در مناطق شهری و ۷۹۰ واقعه ازدواج در مناطق روستایی ثبت شده است.

سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی میانگین سن ازدواج مردان در استان را ۲۵.۳ سال و خانم‌ها را ۲۱.۶ سال اعلام کرد.

وی از کاهش ۹.۲ درصدی تعداد طلاق در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت ۶۷۲ واقعه طلاق در استان ثبت شده که از این تعداد ۵۷۴ واقعه طلاق در مناطق شهری و ۱۲۵ واقعه طلاق در مناطق روستایی ثبت شده است.

محمدزاده افزود: میانگین سن طلاق در مردان در این مدت ۳۶ سال و زنان ۳۱.۵ سال در استان ثبت شده است.